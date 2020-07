Relatiile romano-israeliene in domeniul turismului nu vor putea fi reluate pana cand numarul de noi imbolnaviri cu coronavirus nu vor scadea atat in Israel, cat si in Romania, a declarat vineri, in judetul Brasov, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga. "Si Israel, si Romania vor sa deschida granitele dar, cu tot respectul pentru turism, nu putem sa-l facem daca situatia in pandemie este cum este in Romania si in Israel. Din nefericire, numarul de oameni infectati a crescut si in Israel, si in Romania. De aceasta depinde, pana cand cifrele nu vor scadea, nu vad cum sa reluam turismul",…