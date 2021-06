Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, a declarat joi ca tara sa considera manevrele militare de la granita ca fiind "provocatoare" si apreciaza ca acestea "pun in pericol" situatia de securitate de la Marea Neagra.



"Manevrele din vecinatatea granitelor noastre, cu participarea unor tari occidentale importante, la sute, mii si uneori la cateva zeci de mile de Marea Neagra, sunt vazute de noi ca provocatoare, ca pun in pericol stabilitatea si situatia de securitate din Marea Neagra", a aratat diplomatul, in cadrul unei conferinte de presa sustinute online.



…