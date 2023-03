Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti convocarea in cursul dupa-amiezii de marti la Departamentul de Stat a ambasadorului rus la Washington pentru a-i comunica 'obiectia' lor 'puternica' dupa incidentul interceptarii unei drone americane de catre un avion de vanatoare rusesc deasupra Marii Negre, transmit…

- Potrivit primarului orașului Comrat, Serghei Anastasov, Republica Turcia și Uniunea Europeana sunt principalii investitori in Comrat. In ultimii ani, Turcia a implementat in oraș proiecte in valoare de 400 milioane de lei. „A fost construit un nou stadion, un colegiu, un spital și a fost efectuata o…

- Riscul unei "ciocniri" intre Statele Unite si Rusia este unul ridicat, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul rus la Washington, afirmand ca americanii duc deja un razboi prin intermediari impotriva Moscovei.

- Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a declarat joi ca actiunile SUA conduc la o escaladare cu „consecinte greu de prevazut”, o referire la sprijinul oferit miercuri presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in timpul vizitei sale in capitala americana, transmite EFE. „In pofida avertismentelor…

- Vizita lui Volodimir Zelenski la Washington a aratat ca nici Statele Unite si nici presedintele ucrainean nu sunt "pregatiti pentru pace", a afirmat miercuri ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, care avertizeaza ca actiunile "provocatoare” ale americanilor - referire la furnizarea sistemului…