- Președintele american Donald Trump a aparat interesele naționale ale țarii sale in cadrul intrevederii de la Helsinki cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, citat de agenția de știri Tass, conform mediafax. "Prima reacție la…

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- Summitul de luni de la Helsinki dintre Donald Trump si Vladimir Putin a dominat marti prima pagina de la majoritatea publicatiilor europene, care au titrat ca, dupa ce a ''umilit Europa'', presedintele american ''s-a inclinat in fata'' liderului de la Kremlin, scrie…

- De la summitul anului de la Helsinki nu au lipsit nici momentele haioase. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a dat o minge de fotbal omologului sau american, Donald Trump. Russian Pres. Putin gifts Pres. Trump a soccer ball: "Now the ball is in your court.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump se vor adresa presei dupa primul lor summit bilateral ce va avea loc luni la Helsinki, dar nu vor da publicitatii neaparat o declaratie...

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca este "pregatit" pentru intalnirea fața in fața cu omologul sau rus, Vladimir Putin, glumind despre jurnaliștii care ii pun la indoiala lipsa de experiența și pregatire. "Putin este foarte pregatit, dar Trump va fi?", a spus el, amuzandu-se de intrebarile…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters, preluata de agerpres. Moscova…