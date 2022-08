Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Interne a declarat joi ca Ucraina trebuie sa fie pregatita pentru orice scenariu la centrala nucleara Zaporojie, controlata de Rusia, care a fost lovita de bombardamente, inclusiv pentru a evacua oamenii din zona.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice. Surse…

- Razboi in Ucraina, ziua 169. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite discuta de urgența situația de la centrala nucleara Zaporojie. In Donețk, separatiștii au anunțat ca au intrat in Bahmut și Soledar și au inconjurat orașul Avdiivka, in

- Rusia sustine, printr-o reactie a Ministerului sau de Externe miercuri, ca Departamentul de Siguranta si Securitate al Secretariatului Natiunilor Unite a blocat vizita unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara din Zaporojie , Ucraina.

- Ssecretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut ca inspectorii internaționali sa aiba acces la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc in weekend de bombardarea celei mai mari centrale atomice din Europa, scrie Reuters, citeaza digi24.ro.

- Rusia ar putea provoca o catastrofa nucleara in Ucraina, din cauza modului in care actioneaza la centrala din Zaporojie. Kremlinul isi stationeaza trupele acolo și pentru a impiedica armata ucraineana sa traga asupra lor din cauza riscului producerii unui teribil accident nuclear. Asadar, Rusia o folosește…

- Armata rusa iși consolideaza pozițiile pe care le ocupa in Ucraina, inclusiv la centrala nucleara Zaporojie. Informația este difuzata de Ministerul Apararii al Marii Britanii. Aceasta informație sugereaza ca Rusia nu intenționeaza sa se retraga din Ucraina. Din acest motiv, șansele obținerii unui acord…

- Rusia vrea sa decupleze Ucraina de la centrala sa nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa, daca Kievul refuza sa plateasca Moscovei pentru electricitatea produsa, a declarat vicepremierul rus Marat Husnullin.