- Ambasadorul rus la Londra, Aleksandr Iakovenko, a solicitat o intrevedere cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre ancheta referitoare la otravirea unui fost spion rus si a fiicei sale...

- Ambasadorul rus la Londra, Aleksandr Iakovenko, a solicitat o intrevedere cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre ancheta referitoare la otravirea unui fost spion rus si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, informeaza sambata agentiile internationale de presa. "Speram…

- Seful serviciului rus de informatii externe Serghei Nariskin a catalogat miercuri otravirea fostului spion militar rus Serghei Skripal, de care Londra acuza Moscova, drept o ”provocare grotesca” a serviciilor speciale britanice si americane, relateaza AFP. ”Cu toata provocarea grotesca ce a avut loc…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca șeful diplomției britanice, Boris Johnson, care a comparat Cupa Mondiala din 2018 din Rusia cu Jocurile Olimpice din Germania nazista, este o ”bruta” „otravita de ura și rautate”, potrivit comentariului pe pagina de Facebook, postat de purtatoarea de cuvant al…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a fost de acord ca Vladimir Putin se foloseste de Campionatul Mondial de fotbal din Rusia pentru a face un „exercitiu de imagine” la fel cum a facut Hitler cu Olimpiada din 1936.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ca 'a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice' in cazul otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie si a atentionat ca Rusia va riposta in cazul unor eventuale noi 'initiative antirusesti', informeaza…

- Dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie sunt "din ce in ce mai absurde", a declarat luni seful diplomatiei britanice Boris Johnson, informeaza AFP. "Dezmintirile Rusiei sunt din ce in ce mai absurde", a afirmat Boris Johnson la sosirea sa la…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…