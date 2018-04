Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului rus de informatii externe Serghei Nariskin a catalogat miercuri otravirea fostului spion militar rus Serghei Skripal, de care Londra acuza Moscova, drept o ”provocare grotesca” a serviciilor speciale britanice si americane, relateaza AFP. ”Cu toata provocarea grotesca ce a avut loc…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ca 'a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice' in cazul otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie si a atentionat ca Rusia va riposta in cazul unor eventuale noi 'initiative antirusesti', informeaza…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters, conform news.ro.Lucratori de la…

- 'Raspunsul Rusiei nu schimba cu nimic faptele: tentativa de asasinare a doua persoane pe teritoriul britanic, pentru care nu exista nicio alta concluzie decat cea a culpabilitatii statului rus', a declarat sefa guvernului britanic intr-un discurs rostit la Londra, la congresul de primavara al formatiunii…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- Guvernul britanic a avertizat marti ca va raspunde 'intr-un mod adecvat si robust' daca vor exista dovezi clare ca un stat este implicat in presupusa otravire misterioasa a unui fost agent rus, care a spionat in favoarea Marii Britanii, si a fiicei sale, ambii spitalizati in prezent stare…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…