- Cresc tensiunile intre Rusia și Republica Moldova dupa declarațiile ministrului de Externe rus Serghei Lavrov. Vicepremierul Republicii Moldova, Nicu Popescu, a declarat vineri ca ”respinge categoric acest ton” și a calificat drept "insinuari si o interpretare gresita a faptelor" declaratiile omologului…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat, joi, ca Republica Moldova risca sa aiba soarta Ucrainei, denuntand un presupus plan al presedintelui Maia Sandu privind unirea cu Romania, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca se razbuna pe "Europa libera".

