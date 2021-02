Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat contracte…

- Cehia si-a exprimat interesul fata de vaccinul rusesc Sputnik V, prim-ministrul Andrej Babis deplasandu-se vineri la Budapesta pentru a afla de la omologul sau Viktor Orban despre campania de imunizare cu acest vaccin planuita de autoritatile ungare, transmite dpa. Ungaria ar putea incepe imunizarea…

- Potrivit Fondului rus de investiții directe (RDIF), dozele respective ar fi suficiente pentru imunizarea a 50 de milioane de persoane. Pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesara autorizarea vaccinului rusesc de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). O alta condiție este ca mare parte…

- Un sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” arata ca profesorii sunt sceptici in ceea ce privește vaccinul anti-coronavirus. Peste jumatate refuza in acest moment sa participe la campania de vaccinare in masa. Peste jumatate (56,3%) dintre angajatii din invatamant nu vor…

- Vaccinul impotriva SARS-CoV-2 va fi avizat de Agenția Europeana a Medicamentului pe 21 decembrie, a subliniat ministrul sanatații, Nelu Tataru, la inceputul ședinței de guvern de astazi. La fel ca toate țarile din Uniunea Europeana, Romania va primi intai o tranșa simbolica de 10.000 de doze care vor…

- Comisia Europeana a confirmat ca Ungaria va avea voie sa administreze vaccinul rusesc impotriva COVID-19, Sputnik V, pentru cetatenii sai, fara a avea inca o autorizatie de la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), scrie g4media. Mai exact, autoritatile ungare vor putea utiliza o procedura de urgenta…

- Adrian Marinescu, medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, a precizat, miercuri, ca nu exista nici un vaccin sigur 100 %, insa vaccinul dezvoltat de Pfizer și Moderna, care are o eficiența de 95 %, este ”exact ceea ce ne trebuie”, noteaza Antena 3. Medicul a…

- Rusia le va permite medicilor si expertilor sanitari ungari sa studieze procesul de productie al vaccinului rusesc impotriva Covid-19 „Sputnik V”, a anuntat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI, citata de Agerpres. Vorbind la o conferinta de presa comuna dupa o intrevedere…