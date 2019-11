Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Romania Valeri Kuzmin a fost convocat, marti, la Ministerul Afacerilor Externe. Dansul a fost chemat pentru a da explicatii cu privire la o postare jignitoare la adresa Custodelui Coroanei, principesa Margareta.

- Mesajul Ambasadorului britanic Andrew Noble dupa atacul terorist de la Kabul: "Am aflat cu deosebita tristete de uciderea unui membru al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si de ranirea unui alt oficial al reprezentantei diplomatice in atacul terorist de luni. Condamn acest atac ingrozitor. Transmit…

