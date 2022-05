Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a fost convocat miercuri, 11 mai, la sediul Ministerul Afacerilor Externe unde „i s-a atras atenția ca este inacceptabila folosirea repetata de catre misiunea rusa a unui limbaj nepotrivit, ofensator și provocator la adresa Romaniei și a NATO”, anunța…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a convocat pe ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin, la sediul ministerului, dupa ce, pe pagina de internet a Ambasadei a fost publicat un articol, intitulat „Despre latratul NATO la frontierele Rusiei si sursa principala a dezinformarii lumii”.

- Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a susținut intr-o conferința de presa ca Romania urmeaza fara nici o nuanța directivele de la Bruxelles in ce privește poziția dura fața de Rusia. A gasit insa și o calitate a Romaniei pe care Moscova ar aprecia-o, aceea a grijii fața de refugiații…

- Ambasadorul Rusiei la București: Basarabia nu a fost parte a Romaniei, in afara de cei 22 de ani de ocupație romaneasca Ambasadorul Rusiei la București: Basarabia nu a fost parte a Romaniei, in afara de cei 22 de ani de ocupație romaneasca Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valery Kuzmin, a facut,…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a facut o serie de precizari, in cadrul unui interviu, in fața temerilor unui eventual pericol in care s-ar afla țara noastra, in contextul conflictului din Ucraina. „In masura in care forțele armate romane sau NATO nu sunt implicate in razboiul…

- Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a vorbit, intr-un interviu pentru jurnaliștii de la nato-nu-sunt-implicate-in-razboiul-impotriva-rusiei/">financialintelligence.ro, despre relațiile romano-ruse in contextul razboiului din Ucraina. Redam mai jos principalele explicații oferite de inaltul…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, convocat la sediul MAE Foto: mae.ro Ministrul de externe Bogdan Aurescu a dispus astazi convocarea ambasadorului rus în România, in contextul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a vorbit, vineri, despre ”isteria militara antirusa de astazi”, facand apel la spusele antifascistului ceh Julius Fucik: „Oameni, fiți vigilenți!”. Kuzmin a participat, alaturi de diplomați și alți oficali ai Casei Rusiei de la București la o…