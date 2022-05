Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorului Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin a fost convocat la MAE Foto: mae.ro Ambasadorului Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin a fost convocat la Ministerul roman de Externe ca sa dea explicatii legat de un articol de pe siteul ambasadei ruse cu titlul „Despre latratul…

- In contextul publicarii de catre Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de internet, a articolului cu titlul „Despre latratul NATO la frontierele Rusiei si sursa principala de dezinformare a lumii”, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadorului Federatiei…

- Ambasadorul Federației Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, a fost convocat, astazi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde a avut o intrevedere cu secretarul de stat pentru afaceri strategice, Iulian Fota.

- O jurnalista TVR face acuzații grave, dupa ce a participat la conferința de presa pe care ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avut-o, la București, alaturi de omologul sau roman, Bogdan Aurescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul de Externe al Rusiei, acuzații grave la adresa deciziilor occidentale: „NATO iși dorește ca razboiul sa continue” Ministerul de Externe al Rusiei, acuzații grave la adresa deciziilor occidentale: „NATO iși dorește ca razboiul sa continue” Ministerul de Externe al Rusiei a declarat joi ca…

- Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. "Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional", se arata in…

- Ambasadorul Rusiei la București: Basarabia nu a fost parte a Romaniei, in afara de cei 22 de ani de ocupație romaneasca Ambasadorul Rusiei la București: Basarabia nu a fost parte a Romaniei, in afara de cei 22 de ani de ocupație romaneasca Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valery Kuzmin, a facut,…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a vorbit, vineri, despre ”isteria militara antirusa de astazi”, facand apel la spusele antifascistului ceh Julius Fucik: „Oameni, fiți vigilenți!”. Kuzmin a participat, alaturi de diplomați și alți oficali ai Casei Rusiei de la București la o…