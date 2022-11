Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a cerut convocarea ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau dupa ce atacurile rusesti de miercuri asupra Ucrainei au lasat din nou in bezna Republica Moldova, inclusiv sediul Ministerului de Externe. „Atacurile Rusiei asupra insfrastructurii energetice a Ucrainei au lasat, din nou, Moldova in bezna. Sunt pene de curent masive in intreaga […] The post Ambasadorul Rusiei in Republica Moldova, convocat la MAE de la Chisinau, dupa pana masiva de curent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .