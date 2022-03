Stiri pe aceeasi tema

- Putin este cel mai pazit rus, în cazul în care un razboi ar începe în țara sa. Președintele Rusiei ar avea șapte ascunzatori, lucru ce îi confera o protecție sporita, potrivit jurnal.md. Începând cu data de 23 februarie, cu doar câteva ore…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului Apararii, Stefan Ianev, dupa reticența lui Ianev de a descrie invazia rusa a Ucrainei ca fiind „un razboi”, potrivit Reuters. Petkov a spus ca guvernul de coaliție de centru va avea o întâlnire…

- Cunoscut expert si analist militar, colonelul in rezerva Ion Petrescu spune ca Rusia nu se astepta la o opozitie atat de puternica in Ucraina si considera ca Rusia poate fi ingenuncheata economic in cateva luni, caz in care nu va beneficia de sprijin consistent chinez.

- Intr-o interventie separata la postul de televiziune CNN, Stoltenberg a denuntat „o retorica periculoasa” si un „comportament iresponsabil”.„Aceasta este o retorica periculoasa. Acesta este un comportament iresponsabil. Si, desigur, cand combini aceasta retorica cu ceea ce face (Rusia) pe teren in Ucraina…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Armata Romana a activat centrele militare de comanda. Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care insemna mecanism de consultare intre Aliați. Ministerul Apararii informeaza joi dimineata ca, avand in vedere situatia de securitate din Ucraina, Armata Romaniei a activat punctele militare…

- In timp ce lumea sta cu sufletul la gura și urmarește situația de la granițele Ucrainei intrebandu-se care va fi urmatoarea mișcare a președintelui Vladimir Putin, liderul de la Kremlin se confrunta cu o provocare interna de care nu reușește sa scape: coronavirusul. Vineri, in Rusia a fost raportat…