Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Libia, Alexander Zasypkin, a declarat ca orice racheta lansata de SUA catre Siria va fi doborat, iar bazele de lansare vor fi atacate, conform Reuters.Un atac masiv asupra Siriei este iminent. ALERTA de la Eurocontrol: Sunt posibile atacuri cu rachete. Atenție la zborurile…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste astazi la solicitarea a noua tari, printre care SUA, Franta si Marea Britanie, pentru a discuta situatia din Siria. Intrunirea are loc dupa atacul chimic soldat cu 70 de morti si peste 500 de raniti.

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni astazi in urma cererilor venite din partea Rusiei si SUA dupa ce in Siria a avut loc un atac cu arme chimice, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Ipoteza SOCANTA a astronomilor: Galaxia noastra isi va MARI dimensiunile. Cu ce galaxie ar putea…

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…

- Presedintele Macron ''a reamintit atasamentul sau fata de un dialog constructiv intre Rusia, Franta si Europa'' si ''si-a reafirmat convingerea ca, pe o baza clarificata, cooperarea intre Europa si Rusia, esentiala pentru securitatea continentului european, este in interesul (celor doua) tari'',…

- Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul,…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…