Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge…

- Decizia presedintelui rus, Vladimir Putin, de a invada Ucraina "are legatura cu varsta lui si eficienta" sa, printre alti factori, a declarat miercuri comandantul fortelor SUA in Europa (EUCOM), generalul Tod Wolters, totodata comandant suprem al Fortelor aliate in Europa (SACEUR), citat de EFE.…

Frontierele pe care India le apara cu arme rusesti impotriva vecinilor sai pakistanezi si chinezi explica de ce aceasta tara pare "ezitanta", potrivit liderului american Joe Biden, in raspunsul sau la invazia rusa a Ucrainei, opineaza experti, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres.

Premierul japonez Fumio Kishida i-a spus omologului sau indian, Narendra Modi, ca invazia Ucrainei de catre Rusia a zdruncinat „fundamentul ordinii internaționale" și a necesitat un raspuns clar, transmite Reuters.

Platforma americana de streaming Netflix si-a suspendat serviciul in Rusia, au raportat duminica mai multe media americane, in semn de protest fata de invazia rusa a Ucrainei, transmite AFP.

Rusia a inceput inceput invazia Kievului. Forțele ruse au sosit in regiunea Obolon din districtul Kiev - la 10 kilometri de centrul capitalei.

Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat joi ca va institui starea de urgenta pe teritoriul Lituaniei dupa atacul aerian si terestru al armatei ruse impotriva Ucrainei, relateaza AFP.

- Ambasadorul Rusiei la Washington a respins temerile cu privire la o invazie iminenta a Ucrainei de catre soldatii rusi, declarand duminica la emisiunea de stiri Face the Nation a postului de radio CBS ca "nu exista nicio invazie si nu exista astfel de planuri", informeaza dpa, potrivit news.ro…