Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova a luat act de declarația reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, facuta in cadrul briefingului din 20 aprilie, prin care se menține retorica neconstructiva și inacceptabila la adresa Președintelui Republicii Moldova, iar evenimentele istorice sunt instrumentalizate in scopuri de propaganda. Dat fiind limbajul inacceptabil utilizat in adresa șefei statului din partea reprezentantului oficial al diplomației ruse, MAEIE a dispus convocarea ambasadorului Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg…