Va redam intergral postarea de pe Facebook a Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, care dateaza din 22 noiembrie:

"#RO Despre fobiile istorice și geopolitice ale Custodelui tronului romanesc

(comentariu pentru presa)

Intr-un mod aproape imperceptibil, anul 2019, cel plin de evenimente, a ajuns in pragul Zilei Naționale a Romaniei, 1 decembrie, iar apoi se apropie si sarbatorile deși de...? In seria evenimentelor de dinainte de sarbatori, deja conform tradiției, s-a desfasurat și o recepție in onoarea corpului diplomatic, organizata de Custodele Coroanei Romane .…