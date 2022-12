Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, președintele SUA, Joe Biden i-a promis omologului ucrainean Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita istorica la Washington, ca ucrainenii ”nu vor fi niciodata singuri” in fata Rusiei si ca Statele Unite vor ajuta Kievul cat timp va fi necesar, informeaza AFP și Agerpres. ”Nu veti fi niciodata…

- Vizita lui Volodimir Zelenski la Washington a aratat ca nici Statele Unite si nici presedintele ucrainean nu sunt "pregatiti pentru pace", a afirmat miercuri ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, care avertizeaza ca actiunile "provocatoare” ale americanilor - referire la furnizarea sistemului…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- O femeie a incercat sa se infiltreze pritre oamenii care au protestat luni in fața reprezentanței diplomatice a Moscovei din Washington, desi era de partea rușilor. Imagini inregistrate surprind violența unei femeii nemulțumite ca un miting pro-Ucraina se desfașura in fața ambasadei Rusiei. In timp…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut ucrainenilor din teritoriile ocupate de ruși sa se ascunda de mobilizarea rusa in orice mod, indemnandu-i pe cei care nu pot face acest lucru sa „saboteze inamicul”. Reacția lui Zelensky vine dupa acțiunea Rusiei de vineri, de a lansa referendumurile…