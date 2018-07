Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va expulza doi diplomati rusi, acuzați de „acțiuni contra securitații elene”. Totodata, Atena le va interzice altor doi diplomați ruși sa intre pe teritoriul sau, aceștia fiind la randul lor suspectați ca ar fi incercat sa submineze un acord intre Atena și Skopje, relateaza BBC News. Grecia acuza…

- Atena a luat masuri pentru a apara interesul national dupa o ''ingerinta'' a unor responsabili rusi in solutionarea disputei dintre Grecia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, au declarat miercuri surse guvernamentale pentru France Presse, in primele reactii ale autoritatilor elene…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES…

- Dupa o disputa care a durat 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele fostei republici iugoslave, care ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave…