Ministerul Afacerilor Externe (MAE) il va convoca pe ambasadorul Rusiei dupa ce a fost descoperit un crater de drona in apropierea graniței cu Ucraina, se arata intr-un comunicat emis joi de MAE. „Ministerul Afacerilor Externe protesteaza ferm fata de incidentul generat de prabusirea necontrolata a unei drone utilizate in atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene in […]