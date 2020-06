Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valery Kuzmin, a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru o discuție in legatura cu declarațiile purtatorului de cuvant al MAE rusreferitoare cu Strategia Naționala de Aparare a Romaniei”In contextul declarațiilor…

- Liderul USR, Dan Barna, se arata deranjat ca in Strategia Nationala de Aparare a Tarii, elaborata de CSAT, anunțata de președintele Klaus Iohannis si trimisa Parlamentului spre aprobare, ”coruptia devine un fenomen secundar”. Barna a anunțat ca partidul sau nu va vota documentul. „In mod inexplicabil,…

- In aceste zile, Romania iși definește Strategia Naționala de Aparare pentru urmatorii ani intr-un mediu de securitate mult mai complicat decat la momentul elaborarii precedentei Strategii. Pandemia provocata de noul coronavirus „a accelerat” istoria și a adus amenințari suplimentare.

- Klaus Iohannis a declarat ca numarul de cazuri de coronavirus ramane relativ constant, pe un platou in Romania. Șeful statului a mai adaugat ca ,,vom reuși sa depașim situația și sa reducem și alte restricții, daca vom ramane vigilenți și responsabili”, potrivit biziday.ro., ,,Strategia Naționala de…

- Ludovic Orban a declarat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca Romania a trecut de la ”stare de la alerta la stare de alerta maxima”, avand in vedere ca autoritațile pot emite și amenzi de astazi. Orban a subliniat ca 98% dintre romani au respectat regulile și ca aceștia trebuie feriți de ”unii…