Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunța ca ambasadorul Andrei Muraru a avut o convorbire telefonica cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naționala al Președintelui SUA. „Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a participat miercuri, 4 august,…

- ​Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, l-a îndemnat sâmbata pe presedintele Tunisiei sa aiba în vedere o revenire rapida pe calea democratiei dupa preluarea puterii guvernamentale duminica trecuta, informeaza Reuters și Agerpres.Presedintele tunisian…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, l-a indemnat sambata pe presedintele Tunisiei sa aiba in vedere o revenire rapida pe calea democratiei dupa preluarea puterii guvernamentale duminica trecuta, informeaza Reuters. Presedintele tunisian Kais Saied a invocat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea lui Andrei Muraru in funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii (SUA). Muraru, fost consilier prezidențial, il va inlocui pe George Maior la Washington. Andrei Muraru a fost numit ambasador in SUA,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele privind eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Andrei Muraru si acreditarea acestuia in calitate de ambasador al Romaniei in SUA, a anuntat Administratia Prezidentiala. Consilierul prezidential Andrei Muraru a fost…

- Majestatea Sa Custodele Coroanei, principesa Margaresta, l-a primit, la Palatul Elisabeta, consilierul prezidențial Andrei Muraru, ambasadorul numit al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Excelența Sa a prezentat Majestații Sale obiectivele in calitate de șef al misiunii diplomatice a…

- Oficiali de rang inalt din SUA si ai guvernului german s-au intalnit miercuri la Washington pentru a discuta despre diferendul legat de proiectul de gazoduct ruso-german Nord Stream 2, informeaza joi DPA. Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, Joe Biden,…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a discutat cu consilierul cancelarului german Angela Merkel pentru politica externa, Jan Hecker, despre Rusia, Ucraina și Iran, a declarat Casa Alba. Dupa cum s-a menționat in declarația de la Casa Alba, Sullivan…