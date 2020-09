Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Romania, au ajuns miercuri la apartamentul din Minsk al scriitoarei Svetlana Alexievici, laureata cu Nobel pentru Literatura, dupa ce au primit informatii ca barbati necunoscuti au incercat sa intre in casa ei, transmite news.ro.

- Ambasadorul Romaniei la Minsk a mers miercuri dimineata sa viziteze, alaturi de colegi din Uniunea Europeana, una din reprezentantele opozitiei din Belarus, scriitoarea Svetlana Aleksievici, laureata cu premiul Nobel pentru Literatura, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.Citește…

- Diplomati din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Romania, au ajuns miercuri la apartamentul din Minsk al scriitoarei Svetlana Alexievici, laureata cu Nobel pentru Literatura, dupa ce au primit informatii ca barbati necunoscuti au incercat sa intre in casa ei, anunța news.ro.Intr-un…

- Alaturi de diplomati, in fata blocului in care traieste scriitoarea s-au strans si sute de cetateni. Svetlana Alexievici, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura, este ultimul lider al opozitiei din Belarus care nu a fost arestat sau nu a plecat din tara. "Am primit informatii ca persoane necunoscute…

- Scriitoarea bielorusa Svetlana Aleksievici, laureata Nobel pentru Literatura, a chemat miercuri jurnaliști la locuința ei, dupa ce a fost „cautata” de mai mulți necunoscuți care au sunat la interfon, fara sa-și arate identitatea. Printre cei veniți la locuința ei sa o sprijine se afla și personal diplomatic,…

- Lidera opoziției din Belarus, Maria Kolesnikova, a fost arestata de oamenii legii. Despe acest lucru a anunțat Tut.by. In prezent, ea este se afla in izolatorul nr.1 de pe strada Volodarski din Minsk. "Șeful grupului de Investigații al Direcției Generale investigații a Comitetului de ancheta [Alexandr]…

- Laureata premiului Nobel pentru literatura Svetlana Aleksievici a refuzat miercuri sa raspunda intrebarilor anchetatorilor belarusi care au convocat-o in cadrul anchetei asupra "consiliului de coordonare" al opozitiei, din care face parte, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Acest "consiliu"…

- Romanciera Svetlana Alexievici, laureata premiului Nobel pentru Literatura pe 2015, va fi audiata ca martor, miercuri, de o comisie de ancheta desemnata de putere. Ea este suspectata ca sustine o organizatie politica de opozitie a lui Alexandr Lukasenko, scrie AFP.Ea va fi audiata in cadrul…