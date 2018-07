Ambasadorul Romaniei in SUA, convocat de ministrul american al energiei dupa adoptarea Legii offshore

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca secretarul american al energiei, Rick Perry, i-a cerut ambasadorului George Maior ca autoritatile romane sa asigure concordanta intre legea off-shore si anexa prin care se fac calculele privind deducerea cheltuielilor.

- Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe, susține, referitor la intalnirea ambasadorului roman la Washington, George Maior, cu ministrul american al Energiei, Rick Perry, ca reprezentantul SUA a cerut asigurarea concordanței intre textul legii off-shore și anexa prin care se fac calculele de…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit cu secretarul american al energiei, Rick Perry, intrevederea venind in contextul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca aceasta va fi modificata prin ordonanța de urgența.Programul…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut, miercuri, 25 iulie 2018, o intrevedere cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, informeaza un comunicat al ambasadei, remis vineri Agerpres .

- Presiunile cresc dupa adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii offshore. Prima care a luat poziție a fost comunitatea de afaceri dupa care a urmat o ieșire violenta a ambasadorului SUA la București, Hans Klemm, care a clamat incalcarea de catre partea romana a principiilor transparenței și…

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca este posibil ca Guvernul sa emita o ordonanta referitoare la Legea offshore, mentionand ca prevederile din textul actual al legii nu sunt foarte bine definite in anexa care insoteste actul normativ. "Se fac discutii…

- Este clar ca aceasta atitudine nu sprijina fermierii roman. In conditiile in care Romania importa sute de mii de tone de carne si exporta zeci de mii este clar ca printr-o astfel de lege interesele straine sunt lovite crunt. Asteptam sa vedem ce zice CCR. Nu renuntam la aceste legi ca discutam de…