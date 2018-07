Ambasadorul Romaniei in SUA, sustine gazduirea de forte americane in Romania. Cum explica prezenta americanilor la Mihail Kogalniceanu

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, a sustinut ideea gazduirii de catre tara noastra a unei prezente americane permanente, subliniind intr-un interviu acordat luni publicatiei Politico excelenta cooperare romano-americana in planul securitatii si apararii.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a subliniat valentele defensive ale scutului antiracheta si importanta sa strategica pentru Romania, pentru Statele Unite ale Americii si statele NATO in ansamblu, in cadrul unei intrevederi avute luni cu ...

- Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fiind Anul Centenarului României în statul pe care îl conduce. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României în SUA, Pete Ricketts a emis o proclamație prin care saluta celebrarea Centenarului…

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…

- iceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut, luni, 25 iunie 2018, o intalnire la Departamentul de Stat cu secretarul de stat, Mike Pompeo. Vicepremierul Ana Birchall a reafirmat importanta deosebita a Parteneriatului Strategic dintre Romania si…

- Politico.eu sustine ca Liviu Dragnea, desi nu este prim-ministru, este liderul de facto al Romaniei, la fel ca Jaroslaw Kaczynski in Polonia si ca exista temeri la Bruxelles ca liderul PSD duce Romania in aceeasi directie „iliberala” a Poloniei si Ungariei, conform news.ro.Editia de Europa…

- Din cuprins Intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor, David Villa vorbește despre viața din Statele Unite, Romania, Hagi și Popescu, dar și despre Campionatul Mondial de peste o luna Spaniolul de 36 de ani este purtatorul de cuvant global al producția "Istoria fotbalului", show…

- Gandit pentru a concura cu marii industriei, Apple Music, si, in primul rand, Spotify, YouTube Music va lua locul inca actualului Google Play Music si va fi disponibil atat contracost, cat si intr-o varianta gratuita. Versiunea premium va costa, cel putin in Statele Unite, 10 dolari pe luna.…