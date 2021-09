Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA Andrei Muraru a avut o intalnire cu antreprenorul roman Daniel Dines. “Am avut o discuție foarte buna cu Daniel Dines, co-fondator și CEO al UiPath, prima companie nascuta in Romania listata la bursa din New York. Un antreprenor roman excepțional a generat o revoluție in…

- Avem o criza enorma generata de prețurile la energie. Reacția statului roman ne arata ca nu mai avem, de fapt, stat care sa ne protejeze cat de cat. Avem in schimb un președinte care se intalnește cu șefii companiilor care sunt parte din criza și nu ne spune nimic dupa. Nu meritam nici macar sa știm…

- UiPath, cel mai valoros startup din tehnogie care a pornit din Romania si acum este listat la Bursa din New York, a raportat rezultatle financiare pentru T2. Principalul indicator folosit de UiPath, ARR -...

- Daniel Deneș, fondatorul UiPath, a parasit liga locala a imbogațiților postcomuniști și joaca impetuos pe teren internațional. Domnia sa figureaza deja pe coperta revistei Forbes, sub porecla „The Boss of the Bots” (stapanul programelor care asigura robotizarea sarcinilor repetitive), iar valoarea companiei…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a reacționat la infrangerea Irinei Begu de la Cleveland. Jucatoarea Irina Begu, locul 74 WTA, a pierdut, sambata, finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Turneul a fost castigat de favorita 2, estona Anett Kontaveit (30 WTA), care s-a impus…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a participat miercuri, 4 august 2021, la o convorbire telefonica cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naționala al Președintelui SUA, alaturi de ambasadorii la Washington ai sta

- Noul ambasador al Romaniei la Washington, Andrei Muraru, spune ca a fost primit la Departamentul de Stat al SUA la mai puțin de 24 de ore de la sosire, ceea ce demonstreaza importanța pe care SUA o acorda relației cu Romania.

- Cel mai bun lucru pe care banii il pot cumpara nu este un obiect, sunt sfaturile unor oameni grozavi, sa ai acces la chirurgi buni sau la avocați, spune antreprenorul roman Daniel Dines, cofondatorul UiPath. Acesta a acordat, la sediul din Bucuresti al companiei, un interviu pentru Sifted.eu , o publicație…