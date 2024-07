Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamna atacul de astazi asupra spitalului de copii din Ucraina. „Uciderea copiilor nu este despre ideologie, geopolitica sau dezbateri politice, este despre copii nevinovați și despre bombele care lovesc spitale unde micuții lupta impotriva cancerului și…

- In ciuda prestatiei sale slabe la dezbaterea electorala cu oponentul sau republican Donald Trump, din 28 iunie, presedintele american Joe Biden a redus avantajul detinut de Trump in asa-numitele swing states (state oscilante, indecise – n.r.) in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie din…

- Autoritatile slovace vor trata atacul impotriva premierului Robert Fico drept un atac terorist si nu o tentativa de crima, a anuntat joi Parchetul general de la Bratislava, relateaza Agerpres, citat de observatornews.ro .

- Ambasadorul Romaniei la Bratislava, Calin Fabian, a facut primele declarații cu privire la atentatul asupra premierului slovac, Robert Fico, care a fost impușcat miercuri, dupa o ședința de Guvern.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a "condamnat categoric" atentatul la viața premierului slovac Robert Fico și a declarat ca incidentul "submineaza democrația europeana"."Condamn categoric atacul asupra premierului Robert Fico.

- Statele Unite vor impune noi sanctiuni impotriva Iranului dupa atacul asupra Israelului din weekendul trecut, a anuntat marti Casa Alba, indicand ca "se asteapta" ca aliatii lor sa faca acelasi lucru in curand. Șeful diplomației UE, Josep Borrell, i-a convocat pe miniștrii europeni de externe prin videoconferința.

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene a afirmat ca persoanele ucise in atacul care a vizat consulatul iranian la Damasc pe 1 aprilie erau „teroristi” angajati impotriva Israelului, oferind astfel prima declarație oficiala a armatei cu privire la acest atac