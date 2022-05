Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru a avut o intalnire cu Secretarul pentru Securitate Interna al SUA, membru al Guvernului federal, Alejandro Majorkas, care are origini romanesti.In cadrul intalnirii au avut loc si discutii despre accederea in programul Visa Waiver. "M am bucurat sa il…

- Includerea Romaniei in programul Visa Waiver a fost discutata in trilaterala ambasadorului Romaniei la Washington, Andrei Muraru, cu ministrul de interne, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Securitate Interna al SUA, Alejandro Majorkas.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode au avut o intalnire oficiala cu Alejandro Mayorkas, secretarul Departamentului Securitații Naționale al SUA, potrivit unui anunț facut pe Facebook de diplomatul roman.

- O delegație formata din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, condusa de Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne, efectueaza, in perioada 16-18 mai 2022, o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, s-a intalnit cu comunitațile de romani din zonele orașelor Minneapolis și Saint Paul. Muraru a avut de asemenea discuții cu autoritațile din statul Minnesota și cu liderii unor companii care au investit sau intenționeaza sa investeasca in Romania.

- „Dam startul vizitei in SUA. Astazi, impreuna cu ambasadorul Romaniei in SUA și cu membrii delegației, vom avem intrevederi cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat pentru discuții legate de domeniile: energie, finanțele internaționale și dezvoltare. Tot astazi vom o avea o intalnire strategica…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, și-a inceput vizita in Statele Unite și anunța ca impreuna cu ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, se va intalni vineri cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat pentru discuții legate de energie, finanțe internaționale și dezvoltare. Cițu a spus ca Romania…