- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca este prematura deschiderea imediata a unei investigatii cu privire la originea si propagarea noului coronavirus SARS-CoV-2, care a dus la decesul a peste 300.000 de oameni la nivel global, transmite Reuters.In cursul briefingului de presa…

- China a cerut marti Frantei sa anuleze un contract in domeniul armamentului cu Taiwanul si a amenintat ca o asemenea tranzactie cu aceasta insula revendicata de Beijing si condusa de catre un guvern rival ar putea ”dauna relatiilor chinezo-franceze”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește…

- Sub rezerva anonimatului, un angajat FBI atrage atenția ca amenințarea vine din partea studenților și a cercetatorilor chinezi care lucreaza in laboratoarele din SUA , anunța New York Times. „Acești „jucatori” au fost observați cand incercau sa obțina informații prețioase”, a spus acesta. „Nu avem niciun…

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista „dovezi suficiente” privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters,…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing a dat asigurari ca in China nu exista nicio discriminare impotriva 'fratilor africani', informeaza Reuters potrivit Agerpres. Zhao Lijian a respins acuzatiile Statelor Unite privind relele tratamente aplicate africanilor din orasul Guangzhou,…

- Coreea de Sud a primit solicitari din 121 de state pentru a ajuta la operatiunile de testare a populatiei la noul coronavirus, a declarat miercuri un oficial din Ministerul de Externe, transmite Reuters.Campania masiva de testare din Coreea de Sud, sprijinita de geolocalizarea contactelor…