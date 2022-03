Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are forta necesara de a-i pune la punct pe dusmanii condusi de SUA, iar Moscova va dejuca complotul rusofob al Occidentului menit sa distruga Federatia Rusa, a declarat joi Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza Agerpres, citata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi, 24 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in Regatul Belgiei. Reuniunea a fost convocata de Președintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul ingrijorarilor legate de securitatea de la granițele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii pregatesc un pachet "complementar" de sancțiuni, in special de natura economica, impotriva Rusiei, care va fi adoptat in cazul in care Moscova va…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia si "sa renunte…

- Generalul rus în rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii între 1996-2001 și în prezent seful unei asociatii a ofiterilor din întreaga Rusie, îi cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei sau…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Guvernul de la Chișinau califica drept un gest de neprietenie scrisoarea ultimativa a Gazpromului, prin care concernul rus a anunțat ca sisteaza livrarea gazului daca banii nu ajung in Rusia pana la 21 ianuarie, ora 9.00. Gavrilița spune ca chiar și in relațiile comerciale poate exista mai…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federația Rusa cu un mesaj in care amintește despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 și 2008) și Crimeea (2014). Mesajul a fost pus in contextul discuțiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO și Rusia provocate de acumularea…