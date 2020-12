Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța, a fost rechemat astazi din funcție, printr-o decizie adoptata de Guvern. Hotararea vine ca urmare a scandalului legat de dosarul anabolizantelor, depistate la vama intr-o mașina cu numere diplomatice, ce aparținea Ambasadei Moldovei din…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federatia Rusa, Andrei Neguta, a fost rechemat din functie. Deciza a fost aprobata in cadrul sedintei Guvernului de miercuri, 9 decembrie, la initiativa ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi. Potrivit procedurii, presedintele in exercitiu, Igor Dodon, urmeaza sa semneze…

- Ambasadorul R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța, a fost rechemat din funcție astazi, in contextul scandalului cu anabolizante produs acum o saptamina. O hotarire in acest sens a fost aprobata la ședința executivului. Premierul Ion Chicu a calificat drept rușinos acest caz și a cerut conducerii…

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța, a fost rechemat. Informația a fost facuta publica de catre deputatul socialist Grigore Novac la Ora Expertizei de la Jurnal TV. Ulterior, deputatul a precizat ca a citat un canal de Telegram. „In opinia mea, inca ieri trebuia rechemat.…

- Mijlocul de transport cu numere diplomatice, unde a fost depistat un lot de anabolizante de catre vameși și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) aparține Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa. Precizarea a fost facuta de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- Mijlocul de transport cu numere diplomatice, unde a fost depistat un lot de anabolizante de catre vameși și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) aparține Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa. Precizarea a fost facuta de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- Chisinau, 3 dec /Agerpres/ - Planul socialistilor de a trece Serviciul de Informatii al Republicii Moldova (SIS) din subordinea presedintelui in cea a legislativului, plus alte cateva proiecte legislative controversate precum acordarea unui statut special limbii ruse si anularea legii antipropaganda…