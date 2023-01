Stiri pe aceeasi tema

- Relația Republicii Moldova cu Romania nu este condiționata de relațiile bune sau rele cu Rusia, ci de felul in care privim viitorul și apreciem valorile ce ne unesc, spune ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, Romania este statul care va ajuta și va fi alaturi de…

- Victor Chirila susține ca Romania va oferi ajutorul necondiționat Republicii Moldova, iar acest lucru il denota și sprijinul oferit in timpul pandemiei, dar și in 2022, an in care statul moldovean a fost lovit de cea mai grava criza energetica din istoria sa.

- In timpul intrevederii președintei Republicii Moldova cu ministrul Afacerilor Externe de la București, Maia Sandu a mulțumit pentru sprijinul oferit de partea romana pentru depașirea crizei energetice, dar și pentru alte masuri.

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata” a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»”, a informat MAE.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice, in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Legea merge la promulgare. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului…

- "Este un eveniment plin de semnificatie, care atesta relatiile si solidaritatea dintre tarile noastre. Intr-adevar, e primul punct de frontiera care se redeschide dupa multi ani intre tarile noastre. Eeste un punct de trecere a frontierei nu doar intre Romania si Ucraina, ci intre Ucraina si Uniunea…

- Vasile Dancu, ministrul Apararii, a lansat un atac neobișnuit la adresa detractorilor sai, pe Facebook, din interiorul unei librarii din Bruxelles! Ministrul Apararii a folosit cuvinte grele, cu substrat și nu a dat nume. Desigur, prin afirmațiile sale, a lasat loc voit la speculații. In ce context…