- Consiliul Justitie si Afaceri Interne a respins joi aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, doua voturi fiind impotriva, in conditiile in care era nevoie de unanimitate.Dintre cele 27 de tari membre UE, Austria si Olanda au votat impotriva, cea din urma mentionand ca se opune doar aderarii…

- Germania sustine aderarea Bulgariei, a Croatiei si a Romaniei la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, ministrul de interne german Nancy Faeser la sosirea la reuniunea Consiliului Justitiei si Afaceri Interne al UE, care se va pronunta asupra extinderii spatiului european de

- Romania cere un vot pe aderarea la Schengen la Consiliul Justitie si Afaceri Interne de joi, a declarat premierul Nicolae Ciuca. Pe agenda consiliului a fost publicata aderarea Romaniei alaturi de cea a Bulgariei, iar aderarea Croației a fost pusa separat pe ordinea de zi. „Dincolo de situația concreta…

- Romania va cere un vot pe aderarea la Schengen la Consiliul Justitie si Afaceri Interne de joi, afirma surse guvernamentale care subliniaza ca negocerile se vor desfasura pana in ultimul moment. „Romania va cere un vot pe aderarea la Schengen la Consiliul JAI de maine. Ramanem ferm implicati si angajati…

- La incheierea vizitei maraton la instituțiile europene, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca are convingerea ca nelamuririle parții olandeze vor fi clarificate la timp. Consiliul Justiție și Afaceri Interne urmeaza sa dea pe 8 decembrie un raspuns in acest sens. In plus, premierul susține ca sunt perspective…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, nu a decis inca daca sprijina sau nu Romania privind aderarea la Schengen, adica, in acest moment, nu se opune, dar nici nu a decis in favoarea aderarii, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, marți, 25 octombrie. Mark Rutte „nu este nici pro, nici contra”…

- ”I-am multumit cancelarului Germaniei, domnul Olaf Scholz, pentru intregul sprijin acordat in accederea Romaniei la spatiul Schengen, mesajul recent de sprijin, transmis de la Praga, fiind practic o incununare a celor 30 de ani de cooperare si parteneriat in Europa cu Germania”, a aratat Marcel Ciolacu,…