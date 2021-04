Stiri pe aceeasi tema

- Democratia este in declin in intreaga lume, va avertiza miercuri ministrul britanic de externe Dominic Raab intr-un discurs care va expune pericolul pe care il reprezinta regimurile autocrate pentru stabilitatea si prosperitatea la nivel mondial, informeaza Reuters. Marea Britanie a anuntat…

- Federatia Bancara Franceza solicita o noua lege a Uniunii Europene care sa forteze bancile din afara spatiului comunitar sa transfere din districtul financiar al Londrei (City of London) in orasul german Frankfurt tranzactiile de conversie in euro, in contextul Brexit, conform agentiei Reuters preluata…

- Marea Britanie a acceptat marti, la cererea Uniunii Europene, prelungirea pana la 30 aprilie a perioadei de aplicare provizorie a acordului comercial post-Brexit, pentru a lasa Parlamentului European timpul de care aceasta institutie are nevoie pentru a ratifica documentul, a anuntat guvernul de…

- Marea Britanie va solicita luni ca Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sa i se acorde acces "urgent si neingradit" in Regiunea uigura autonoma Xinjiang din China pentru a face o ancheta in legatura cu informatiile privind comiterea de abuzuri de catre autoritati, transmite Reuters. Ministrul britanic…

- Peste 15 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Marea Britanie pana duminica, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a fost supusa unui „tir” de interpelari din partea europarlamentarilor. Totul s-a extins pe mai multe ore. Subiectul interpelarilor l-a constituit strategia de vaccinare a Comisiei, iar intrebarile au vizat, in principal, distributia lenta a vaccinului…

- Marea Britanie se afla intr-un moment periculos al pandemiei COVID-19, a declarat luni premierul Boris Johnson, in timp ce principalii sai consilieri sanitari cred ca cele mai grele saptamani ale pandemiei urmeaza sa vina, desi numarul persoanelor vaccinate a depasit 2,4 milioane, relateaza Reuters…