- Artiștii originari din Republica Moldova, Satoshi și Carla's Dreams, au lansat o piesa impreuna - „Noaptea Pe La 3”. „Uneori cele mai nepotrivite ore sint cele mai dorite. Talent. Atitudine”, a scris solistul trupei, pe Facebook. „Suna-ma noaptea pe la 3, da./ Eu nu te vreau, tu nu ma vrei, da./ Mai…

- Prim ministrul Ciuca nu a mai adresat in acest an urari de Ziua Mondiala a Libertații Presei. E prea ocupat probabil cu organizarea in perioada 2-4 mai 2023 a celei de-a IV-a Reuniuni a Grupului de Lucru pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea…

- Programul se adreseaza tinerilor cu varsta intre 18 si 35 de ani, din regiunea Moldovei, dar si din Ucraina si Republica Moldova, care vor sa dezvolte o afacere. Proiectul este implementat de Asociatia Iconic Cluster, cu finantare din partea Ambasada SUA din Bucuresti. Proiectul Young Entrepreneurs…

- Lilian Darii, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, a sosit marți la departamentul diplomatic, dupa ce a fost convocat la Ministerul de Externe al Federației Ruse, relateaza TASS.Diplomatul moldovean a intrat in cladirea ministerului rus al afacerilor externe fara a face vreun comentariu pentru…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, a declarat luni ca problema transnistreana trebuie solutionata pe cale pasnica, „pe un fundament durabil”, nu creand noi animozitati. „Una dintre cerintele Uniunii Europene este sa rezolvi problemele de frontiera. Sigur, noi intelegem ca problema…

- Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirila a vorbit despre tratativele purtate cu oficialii UE, in ceea ce privește sancționarea oligarhilor moldoveni. Ambasadorul a menționat ca Republica Moldova se afla in tratative cu UE pentru a-i pune pe lista neagra și a-i sancționa oligarhii,…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Victor Chirila, a afirmat miercuri seara, la Euronews, ca autoritatile moldovenesti spera ca in cursul acestui an asa-numitii oligarhi care incearca destabilizarea tarii sa fie pusi pe ”lista neagra” a Uniunii Europene, potrivit News.ro. Fii la…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Victor Chirila, a declarat vineri, 3 martie, la Euronews Romania, ca milionarul Ilan Sor este in spatele protestelor din Chișinau și ca spera ca, in decursul acestui an, oligarhii care incearca destabilizarea tarii sa fie pusi pe lista neagra a Uniunii Europene.…