- Regina Elisabeta a II-a "cunostea profund Romania" si va lipsi poporului britanic, a declarat, vineri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble. El a afirmat ca mesajele de condoleante primite din partea oficialilor romani l-au emotionat.

Regina Elisabeta a II-a "cunostea profund Romania" si va lipsi poporului britanic, a declarat, vineri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.

- Incasarile suplimentare la bugetul de stat vin din TVA aplicat facturilor mai mari, supraimpozitarea producatorilor și dividende, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, citat de Agerpres . „Din rapoartele ANRE si din declaratiile din…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- Comisia a publicat, cu cateva zile in urma, cea de a treia ediție a raportului anual privind statul de drept. Acesta conține recomandari specifice pentru Romania și celelalte state membre. Contextul in care este publicat raportul de anul acesta este marcat de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ceea…

- Situatia din Romania privind amenintarile, cazurile de hartuire si violenta impotriva jurnalistillor este mai ingrijoratoare comparativ cu anul trecut, releva Raportul CE privind statul de drept, prezentat miercuri.

- Statul roman nu are probleme cu productia de cereale, desi Executivul isi doreste sa exporte produse cu valoare adaugata, precum faina si ulei, nu doar materia bruta, dupa cum au declarat surse guvernamentale pentru „Adevarul”.

- Kovesi amenința Romania. Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunța ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva privind avertizorul…