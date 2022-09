Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a "cunostea profund Romania" si va lipsi poporului britanic, a declarat, vineri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble. El a afirmat ca mesajele de condoleante primite din partea oficialilor romani l-au emotionat.

- Ziua de vineri, 9 septembrie, marcheaza zorii unei noi ere in Regatul Unit al Marii Britanii și in Commonwealth. Charles – cel mai longeviv moștenitor al țarii și cel mai varstnic monarh care urca pe tron, pe care britanicii se obișnuisera sa-l vada in umbra mamei sale –

- Cartea virtuala de condoleanțe a fost deschisa vineri pentru cei care doresc sa-i aduca un omagiu reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la 96 de ani, Ambasada Marii Britanii in Romania. Aceasta poate fi accesata la adresa www.royal.uk . ”Gandurile și rugaciunile noastre se indreapta catre Familia…

- Drapelul de la Ambasada Marii Britanii din București a fost coborat in berna, vineri dimineața, in semn de doliu dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Decesul a fost anunțat oficial in Regatul Unit in seara zilei de joi, 8 septembrie 2022. Ambasada Marii Britanii in Romania a postat pe internet, vineri…

- Decesul Regiei Elisabeta a II-a aduce cu sine necesitatea schimbarii simbolurilor regale, o operatiune considerata deloc usoara sau ieftina de catre specialisti, transmite The Guardian. Regina Elisabeta a II-a a ținut foarte mult la unitatea Commonwealth și a facut eforturi pentru a pastra sfera…

- Charles, fiul Elisabetei a II-a, este noul Rege al Marii Britanii, dupa decesul mamei sale. El va fi proclamat, vineri, urmand ca ceremonia sa aiba loc dupa funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Familia Regala a transmis un comunicat, joi seara, in numele lui Charles, noul Rege, Regele Charles al III-lea.…

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi, in castelul Balmoral din Scoția, la 96 de ani. Este cel mai longeviv monarh britanic, suverana aniversand in acest an 70 de ani de domnie, Jubileul de Platina.