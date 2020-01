Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii in Iran, Robert Macaire, a fost arestat sambata seara, scrie The Guardian, in timpul protestelor de la universitatea Amir Kabir din Teheran, unde s-a cerut demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, iar protestatarii au rupt fotografii cu generalul Qassem Soleimani.Oficialii…

- Autoritațile ucrainene au anunțat joi ca investigheaza mai multe cauze posibile ca fiind motivul pentru care avionul cu 176 de persoane la bord s-a prabușit miercuri dimineața, la scurt timp dupa ce a decolat din capitala Iranului, transmite CNN.

- Scolile din provincia Teheran vor ramane inchise pana vineri din cauza nivelului ridicat de poluare atmosferica, au anuntat autoritatile iraniene, prelungind astfel masura inchiderii scolilor instituita sambata si prevazuta initial sa dureze doar doua zile, informeaza AFP, citata de AGERPRES. Luni,…

- "Comunitatea internationala trebuie sa denunte utilizarea intentionata a fortei letale de catre fortele de securitate iraniene care a dus la uciderea a cel putin 143 de protestatari in manifestatiile ce au izbucnit pe 15 noiembrie", a scris ONG-ul pentru apararea drepturilor omului intr-un comunicat.''Decesele…

- Manifestatiile, care au degenerat pe alocuri in violente, au inceput la 15 noiembrie dupa anuntarea unei reforme a modului de subventionare a benzinei de care trebuiau sa beneficieze familiile cele mai putin favorizate, dar cu o crestere foarte accentuata a pretului la pompa.Teheranul a…

- Poliția britanica a anunțat joi ca a arestat pe aeroportul Heathrow din Londra un barbat de 26 de ani care calatorea din Turcia, sub suspiciunea de activitați teroriste care ar avea legatura cu Siria, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile…

- Iranul a anuntat marti ca intentioneaza sa-si reia activitatile de imbogatire a uraniului la uzina sa din Fordo (la circa 180 de km sud de Teheran), activitati ce erau inghetate in conformitate cu Acordul de la Viena asupra programului nuclear iranian, incheiat in 2015, scrie Agerpres. ''Ultimele…