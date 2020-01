Stiri pe aceeasi tema

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, in primele zece cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate…

- Ludovic Orban a avut, miercuri, o intrevedere cu reprezentanții comunitații britanice de afaceri din Romania. Printre subiectele s-a numarat și situația relațiilor bilaterale, in contextul Brexit.„La 29 ianuarie, prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, s-a intalnit cu reprezentanții comunitații…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble, a afirmat duminica, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca tara noastra nu mai este la fel "in nicio masura" comparativ cu Romania socialista si a exprimat speranta ca avantajele si progresul obtinut sa fie continue si in...

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, s-a aflat miercuri, 13 noiembrie, in municipiul Baia Mare, unde alaturi de Stefan Darabus, director regional Europa Centrala si de Sud, Hope and Homes for Children, a vizitat mai multe comunitati defavorizate. “Ne bucuram ca a reusit sa vina sa…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…