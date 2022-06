Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Apararea colectiva in cadrul NATO este absolut vitala si Alianta are nevoie de investitia de solidaritate pe care o face Romania, insa toate tarile trebuie sa urmeze exemplul Regatului Unit si al Romaniei si sa se implice mai mult pentru a obtine instrumentele menite sa garanteze ca cetatenii nostri…

- Consilierul prezidențial ucrainean Aleksei Arestovich este sigur ca Tiraspolul poate fi „luat” cu ușurința, „in caz ca va fi nevoie”. Acesta a declarat ca forțele armate ucrainene au resurse suficiente pentru a face fața unui atac al Rusiei in regiune, potrivit timpul.md .„In cazul unui atac din partea…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Reportaj video emotionant de la Mariupol. Viktoria isi ingroapa tatal vitreg, ucis cand un obuz i-a lovit masina. Din cauza pericolelor deplasarii prin oras, la fel ca multi altii, este fortata sa sape un mormant intr-un parc public. Orasul a fost decimat de bombardamentele rusesti nediscriminatorii,…

- Romania si Polonia susțin intarirea Flancului Estic al NATO Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, 22 martie 2022. Foto: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România si Polonia susțin întarirea…