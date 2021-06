Ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, a afirmat, joi, la receptia de Ziua Reginei, ca aproximativ un milion de romani au ales sa traiasca in UK, in contextul Brexit-ului, a capriciilor vremii si a diferentelor culinare dintre cele doua natiuni. "In ultimii doi ani de zile calitatea si dimensiunea relatiei bilaterale au crescut remarcabil. Am descoperit chiar ca aproape un milion de romani au ales sa traiasca in Regatul Unit, in ciuda Brexit-ului, a vremii si a absentei micilor din bucataria englezeasca", a spus diplomatul. El a amintit ca anul acesta se implinesc 69 de ani de cand Regina Elisabeta…