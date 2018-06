Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a ales ca ultima sa vizita in calitate de diplomat sa fie la Iasi. Astazi, acesta s-a intalnit cu oficialitatile judetului pentru a trece in revista schimbarile din ultimii ani si planurile pe care sefii judetului le au pentru viitor. "Iasul a fost prima mea…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca, in Romania, cuvantul "imediat" are foarte multe sensuri: ”Poate sa insemne ca ceva poate sa fie facut imediat, poate sa insemne ca nu va fi facut niciodata”.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana incepe sa isi arate efectul in mediul agricol. Fermele din Marea Britanie se confrunta cu o scadere dramatica a numarului de lucratori sezonieri, in conditiile in care est-europenii, printre care multi romani, evita acum aceasta tara.

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a vizitat joi Muzeul Judetean "Teohari Antonescu" din Giurgiu si a declarat ca este o mare placere sa se afle in orasul de pe malul Dunarii unde in anul 1837 a avut resedinta un viceconsul britanic. "Este o mare placere sa ma aflu aici,…

- Romanii care sunt la munca in Marea Britanie pot sta liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca britanicii se pregatesc acum sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul a venit chiar de la ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell. ”Pentru romanii care se afla acum in Marea Britanie,…

- Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar nu Europa si ramane un prieten al Romaniei si al Europei, a declarat, sambata, ambasadorul britanic la Bucuresti, Paul Brummell. El a subliniat ca Marea Britanie este o tara minunata iar cifrele demonstreaza ca ...

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- Si Australia a decis sa expulzeze diplomati rusi, legat de cazul Skripal Australia s-a alaturat tarilor care au decis expulzarea unor diplomati rusi în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului…