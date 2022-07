Ambasadorul Luca Niculescu: O etapă se apropie de sfârșit, o alta se pregătește să înceapă. Și va fi tot pentru România Ambasadorul Luca Niculescu spune ca a fost o mare onoare pentru el sa reprezinte timp de peste sase ani Romania in Franta, Monaco si Andorra si anunta o alta etapa in cariera sa „tot pentru Romania”. „A fost o mare onoare sa reprezint Romania in Franta timp de peste sase ani. In toata aceasta perioada, am lucrat zilnic pentru ca relatia atat de speciala dintre Bucuresti si Paris sa fie si mai stransa, ca legaturile dintre noi sa fie si mai puternice, in toate domeniile. Pentru ca, fie ca vorbim despre politica, economie, cultura, aparare, societate civila, parteneriate intre localitati – nu exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui Luca Niculescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Franceza, in Principatul Andorra si in Principatul Monaco, a informat Administratia Prezidentiala.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Luca Niculescu din postul de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Franceza, in Principatul Andorra și in Principatul Monaco.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni decretul privind rechemarea domnului Luca Niculescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Franceza, in Principatul Andorra și in Principatul Monaco. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

