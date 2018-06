Stiri pe aceeasi tema

- Activiștii Salvați Roșia Montana cheama din nou cetațenii la proteste, pentru apararea Roșiei Montane, dupa ce Guvernul Romaniei a blocat procedura de includere a Roșiei Montane in lista siturilor UNESCO. Printr-o acțiune fara precedent la nivel diplomatic internațional, Guvernul roman a blocat procedura…

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, considera ca ar fi normal ca procedura de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, stopata in prezent la cererea Guvernului, sa fie reluata dupa solutionarea procesului de arbitraj cu Gabriel Resources, actionarul majoritar Rosia…

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…

- CODRI SECULARI Mai multe paduri seculare de fag din Romania și din alte 11 țari europene au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, conform unui comunicat al Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO postat pe site-ul organizației. In comunicat se precizeaza ca a fost aprobata extinderea…

- Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO recomanda ca situl istoric „Minele de aur romane de la Rosia Montana“ sa fie inclus in Lista Patrimoniului Mondial si in Lista Patrimoniului Mondial in Pericol. ”In calitate de presedinte al Comisiei permanente comune pentru relatia cu Unesco, salut decizia Centrului…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in prezent, nu se stie daca Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a trimis, pana in 28 februarie, datele tehnice suplimentare solicitate de catre ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), in conditiile in…

- Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 au trimis, vineri, o scrisoare comuna adresata prim-ministrului Viorica Dancila, prin care ii cer sa nu mai tergiverseze finalizarea dosarului Rosia Montana pentru inscrierea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ministerul Culturii trebuia…