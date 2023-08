Stiri pe aceeasi tema

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Galati, ca SUA sunt recunoscatoare Romaniei pentru sprijinul acordat Ucrainei, in contextul razboiului cu Rusia, informeaza Agerpres.

- „In fata adversitatii, unitatea primeaza”, transmite Ambasada SUA intr-un comunicat in care califica reuniunea de la Galati drept o „intalnire cruciala”, la care Romania, Ucraina, Republica Moldova, Comisia Europeana si Statele Unite „isi vor uni fortele”, in urma iesirii „dure” a Rusiei din acordul…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO in 2022, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Ucraina avertizeaza din nou ca fortele ruse ar putea declansa un dezastru nuclear la centrala Zaporojie, aflata sub controlul lor. Mai multe reactoare si un bazin de racire a combustibilului nuclear ar fi fost minate. Pe de alta parte, comandantul armatei ucrainene marturiseste ca este iritat de faptul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a primit vineri, la București, pe adjunctul secretarului de stat al SUA pentru management si resurse, Richard R. Verma, si pe asistentul secretarului de stat al SUA pentru afaceri politico-militare, Jessica Lewis, insotiti de ambasadoarea SUA in Romania,…

- Anuntul a fost facut joi, 18 mai, de seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti, informeaza Agerpres."Republica Moldova este atacata hibrid. La Chisinau inca nu cad rachete, asta datorita ucrainenilor, dar Republica…