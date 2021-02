Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Italiei in Republica Democratica Congo, Luca Attanasio, a fost ucis luni prin impuscare, intr-un atac armat care a vizat un convoi al Programului Alimentar Mondial (PAM). Ambasadorul a murit din cauza ranilor. In atac si-a mai pierdut viata si un carabinier italian, scrie agentia ansa.it…

- CHIȘINAU, 19 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse Dmitrii Peskov a comentat informațiile aparute in presa cu privire la pregatirea unor noi sancțiuni impotriva Rusiei de catre Statele Unite și Uniunea Europeana. "Vedeți, noi nu știm inca despre ce sancțiuni au…

- Cel mai recent dintr-o serie de monoliti misteriosi care au starnit imaginatia fanilor genului stiintifico-fantastic din intreaga lume a avut parte de un sfarsit incendiar, miercuri, in Republica Democrata Congo, dupa ce i s-a dat foc intr-un sens giratoriu din capitala, informeaza Reuters.…

- Industria auto se asteapta la 3-4 luni de productie afectata de criza microcipurilor. Situația actuala a fost provocata de un cumul de factori: pandemia COVID-19, modificarea obiceiurilor de consum ale oamenilor in izolare, repercusiunilor crizei economice vehiculate, dar și cererii tot mai mari de…

- Bogdan Aurescu a declarat, inainte de a participa la reuniunea de luni de la Bruxelles a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene ca va reintera la intrunire faptul ca Romania a condamnat arestarea lui Alexei Navalnii, care este inacceptabila si ca represiunea opozitiei,…

- La inițiativa parții moldovenești, a avut loc o conversație telefonica intre ministrul Afacerilor Externe al Republicii Belarus Vladimir Makei și ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Moldovei Aureliu Ciocoi. Potrivit Serviciului de presa al MAE al Belarusului, șefii ministerelor au…

- Romania va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene, a anunțat joi dimineața, pe Twitter, ministrul de Externe Bogdan Aurescu.„Succes excepțional pentru Romania: dupa demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel inalt, București va gazdui Centrul Cyber al UE – prima Agenție UE de pe teritoriul Romaniei.…