Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a oferi tuturor angajaților beneficii inovatoare pentru susținerea sanatații emoționale In condițiile in care 1 din 6 adulți din țarile UE sunt afectați anual de o problema de sanatate psihica, start-up-ul 4mind Benefits pune sanatatea mintala și echilibrul emoțional intr-o noua paradigma. Fondatorii…

- Pandemia de coronavirus a afectat iremediabil vietile noastre si odata cu ea am realizat ca lumea noastra nu este pregatita sa faca fata unei crize alimentare. Desi am invatat sa traim cu virusul, efectele pandemiei le resimtim zi de zi si inca mai avem de parcurs un drum lung pentru a restabili echilibrul.

- ​Comisia Europeana a adoptat marți, 30 iunie, un Regulament menit sa contribuie la simplificarea și accelerarea instalarii de rețele 5G, care ar trebui sa fie facilitata printr-un regim de instalare scutit de permise, dar care include supravegherea din partea autoritaților naționale. Regulamentul vizeaza…

- Epidemiologul de stat al Suediei Anders Tegnell a respins includerea Suediei in avertismentul lansat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la 11 tari europene care pot cunoaste o resuscitare a pandemiei.

- Luna aceasta se implinesc 79 de ani de la Pogromul de la Iași, o pagina neagra din istoria țarii, unde cel puțin 13.000 de evrei au fost torturați și uciși. Teroarea și violența inimaginabile care au avut loc in lunile iunie-iulie 1941 au facut ca Pogromul de la Iași sa fie cel mai mare masacru din…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, aflat in vizita oficiala la Iasi, a participat, vineri, la ceremonia din Cimitirul Evreiesc, dedicata comemorarii victimelor Pogromului. Potrivit unui comunicat de presa, aceasta este prima vizita oficiala a diplomatului israelian in afara…

- In cadrul unei video-conferințe ce a avut loc astazi, E.S dl David Saranga, Ambasadorul Israelului in Romania, alaturi de Directorul Diviziei Economice a Ministerului de Externe israelian, domnul Ilan Fluss, au participat la prima runda de discuții cu autoritațile romane, avand drept scop redeschiderea…

- Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații vor ajunge astazi la Tiraspol. Aceștia urmeaza sa viziteze Centrul de Criza al așa-numitului Minister de Interne, instituțiile medicale și laboratorul COVID.