- Duminica, ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a declarat ca miscarea palestiniana Hamas ar fi premeditat un razboi cu Israelul in scopul preluarii puterii in Cisiordania. Erdan a facut declaratia in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu.

- Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit public duminica pentru a treia sesiune de urgența cu privire la conflictul israeliano-palestinian într-o saptamâna, fara sa adopte în acest stadiu o declarație comune sau vreo propuneri care sa permita o încetare rapida a ostilitaților,…

- ''Hamas a ales sa accelereze tensiunile, folosite ca pretext, pentru a incepe acest razboi'' cu Israelul, a declarat diplomatul israelian, citand o ''manipulare palestiniana''.Nu exista ''nicio justificare pentru tirul de rachete impotriva civililor'', a subliniat el. Palestinienii ''folosesc scuturi…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a acuzat duminica miscarea palestiniana Hamas ca a ''premeditat'' un razboi cu Israelul si ca doreste ''sa preia puterea in Cisiordania'', declaratie facuta in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate…

- Consiliul de Securitate al ONU va tine duminica la orele 14.00 GMT o reuniune publica virtuala cu privire la conflictul israeliano-palestinian, dupa tergiversari cu Statele Unite care au refuzat organizarea acesteia vineri, au indicat joi surse diplomatice, noteaza AFP. Sesiunea a fost solicitata de…

- ”Maine nu va avea loc o reuniune a Consiliului de Securitate”, a declarat, joi, un purtator de cuvant chinez, a carui tara prezideaza in prezent aceasta instanta.”Statele Unite nu sunt de acord cu o reuniune, maine, prin videoconferinta”, a mai spus un diplomat. O alta sursa diplomatica a declarat ca…

