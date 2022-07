Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, marti la Palatul Victoria, pe ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, in vizita de ramas bun, la incheierea misiunii sale in Romania. Intrevederea a constituit ocazia pentru a trece in revista stadiul relatiilor bilaterale, realizarile in domeniul…

- In discursul sustinut vineri, 1 iulie, la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite, Nicolae Ciuca a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare, in tara noastra , cu inca 5.000 de soldați, relateaza agenția News.ro…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, precum și ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, au participat la un concert organizat la Opera Naționala din București,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Bundesrat, Bodo Ramelow, aflat in prima sa vizita in Romania. Seful Executivului a discutat cu inaltul oficial german despre cooperarea dintre cele doua state, context in care a transmis ca Guvernul Romaniei este dispus…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis l a primit, vineri, 29 aprilie, la Palatul Cotroceni, pe premierul Bulgariei, Kiril Petkov, care efectueaza o vizita de lucru in Romania. Premierul bulgar s a intalnit, la Palatul Victoria, cu omologul roman, Nicolae Ciuca.Cei doi oficiali au avut convorbiri tete…

- „Concretizam aceasta cooperare prin rezultate de care sa beneficieze cetatenii nostri. Acordul semnat astazi la Bucuresti in domeniul transporturilor va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei romano-bulgare la Giurgiu-Ruse", a scris Nicolae Ciuca pe Facebook.Premierul Bulgariei,…

- Conform programului anuntat de Guvern, la ora 11,30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate discuții, o intrevedere in plen a celor doua delegatii, cu participarea comisarului european pentru Transport, Adina Valean, precum si participarea la…

- Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru in Romania. Conform programului anuntat de Executiv, la ora 11.30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate convorbiri tete-a-tete Cei doi premieri au programate convorbiri…